В Хабаровском крае запретят ИИ и покойников в предвыборной агитации

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края на внеочередном заседании комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления взялись за обновление избирательного законодательства. Региональные нормы приводят в соответствие с новым федеральным законом, и главная цель — сделать выборы прозрачнее и современнее, но при этом оградить избирателей от технологических манипуляций.
Одно из самых заметных новшеств касается агитации. В предвыборных материалах запретят использовать изображения и голоса, созданные искусственным интеллектом, а также образы вымышленных или умерших людей. Если в ролике или на плакате появляется реальный совершеннолетний россиянин, потребуется его письменное согласие. А если к агитации причастен человек, связанный с иностранным агентом, это придётся указывать открыто, без умалчиваний.
Меняется и техническая сторона выборов. Сведения об избирателях будут собираться и храниться через государственную систему регистрации и учёта Центризбиркома, что обещает повысить точность данных. Протоколы избиркомов и сводные таблицы итогов голосования разрешат составлять в электронном виде, но с сохранением бумажных копий для тех, кому так надёжнее.
Политические партии получат право выбора: публиковать предвыборные программы в интернете или в печатных СМИ. Информация о расходовании средств избирательных фондов также будет доступна на сайтах избиркомов. Члены комитета поддержали поправки в Избирательный кодекс края, а также в законы о местном и краевом референдумах сразу в двух чтениях. Теперь дело за общей сессией Думы.