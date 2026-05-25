Экс-супруга Паши Техника показала готовый памятник рэперу

Блогер Ева Карицкая показала готовый памятник рэперу Паше Технику. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Карицкая опубликовала видео с бронзовой скульптурой артиста в своем Telegram-канале и отметила, что в ближайшее время планируется установка памятника.

Ранее вдова рэпера Ева Карицкая уже показаывала памятник Паше Технику. Из опубликованных кадров было видно, что памятник выполнен в полный рост: музыкант стоит прямо, скрестив руки, в одной из которых держит микрофон.

Женщина обращалась к нескольким скульпторам, но не была довольна макетами, так как, по ее словам, изображения не имели сходства с артистом. Она долго подбирала вариант, который отражал бы его образ.

Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года. Незадолго до смерти у рэпера был диагностирован рак легких. Онколог Евгений Черемушкин в свою очередь объяснил, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.

Глава партии «Новые люди» Владислав Даванков также сообщил о запуске в России фонда «Второй шанс», посвященного памяти Паши Техника, направленного на помощь в борьбе с наркозависимостью.