Новые автобусы выйдут на линию на неделе

— Приобретены 70 автобусов большого класса вместимостью 96 пассажиров и 20 автобусов особо большого класса вместимостью 162 пассажира, — сообщал глава города Александр Скрябин. — Это так называемые «гармошки». Машины такого класса мы купили впервые за 30 лет. Их появление на городских улицах позволит существенно улучшить работу общественного транспорта на длинных маршрутах.
Итого город получил 90 новых автобусов, которые выдут на городские маршруты в ближайшее время. Все приобретенные автобусы произведены предприятиями ПАО «КАМАЗ». Новая техника оснащена системой кондиционирования, которая адаптирована к нашему жаркому лету. Помимо этого, новый подвижной состав оснащен информационными электронными табло, автоинформаторами, системами видеонаблюдения. Новые автобусы будут узнаваемы и внешне, поскольку украшены символами нашего города.
Сейчас завершается оформление техники. Автобусы выйдут на линии уже на предстоящей неделе. Они будут эксплуатироваться «Ростовпассажиртрансом» на маршрутах с большим пассажиропотоком. Мы их отбирали, исходя из транспортной стратегии и учитывая обращения ростовчан. Это маршруты № 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16a, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94, 96. В том числе автобусы особо большого класса выйдут на маршруты № 4, 33, 35, 42, 71.
— Важно, чтобы автобусы ходили четко по графику, — отметил Александр Скрябин. — Среди ключевых мер для решения этой задача— организация выделенных полос для общественного транспорта. В этом направлении проводится системная работа. Одно из узких мест на транспортной карте Ростова с хроническими заторами — площадь 2-ой Пятилетки. Это «узкое горлышко», где шестиполосная дорога сужается до четырех полос. Сейчас работаем над обеспечением непрерывности и «бесшовности» выделенной полосы на этом участке.
Оптимизация перекрестка позволит соединить два отрезка выделенной полосы в единый непрерывный маршрут: от ул. Таганрогской до площади Народного Ополчения. Данная мера позволит увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта здесь на 10%. Средства на проведение работ из городского бюджета уже выделены.
Еще одно важное направление реализации транспортной стратегии — это остановочные павильоны. С прошлого года в городе концессионером ведутся работы по установке современных остановок с информационным табло. Уже к текущего концу года их будет 150. А до 2029 года количество таких остановок вырастет до 450. Кроме того, ведётся замена и установка новых простых и надёжных типовых павильонов. Всего планируем установить в 2026 году 100 таких павильонов.
