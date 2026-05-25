Компания из Волгоградской области презентовала товары на выставке в Китае

Производитель зерновых хлопьев, муки, круп и продуктов быстрого приготовления «Арчеда-продукт» из Волгоградской области презентовал свои товары на выставке в Харбине, КНР. Участие компании в мероприятии стало возможным при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в центре поддержки экспорта региона.
Представители предприятия провели свыше 30 встреч с поставщиками из провинции Хэйлунцзян. Также они договорились с торговыми сетями о дальнейшем сотрудничестве и выходе региональной продукции на полки иностранных магазинов.
Предприятие «Арчеда-продукт» поставляет товары более чем в 50 регионов России, а также в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Китай, Монголию, Израиль, Египет и другие государства. Объем экспорта в КНР за 2025 год по сравнению с 2024-м увеличился на 40%.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.