Компания из Волгоградской области презентовала товары на выставке в Китае

Предприятие «Арчеда-продукт» поставляет товары более чем в 50 регионов России, а также в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Китай, Монголию, Израиль, Египет и другие государства. Объем экспорта в КНР за 2025 год по сравнению с 2024-м увеличился на 40%.