На Дону начали проводить операции по замене искусственных суставов

Ранее такие сложные хирургические вмешательства выполняли только в московских клиниках.

Источник: Национальные проекты России

Травматологи клиники Ростовского государственного медицинского университета начали проводить операции по замене искусственных суставов, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Это отвечает задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

При проведении таких операций врачи используют импланты, изготовленные на 3D-принтере. Подобные хирургические вмешательства считаются сложными. Ранее они были доступны только в клиниках Москвы. Для пациентов, живущих на юге страны, страдающих от нестабильности эндопротезов и больших дефектов костной ткани в области искусственных суставов, теперь нет необходимости ехать в столицу ради такой операции или приобретать нужные имплантаты за свой счет.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.