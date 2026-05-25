Кавинов: мы хотим объединить турниры по тем видам спорта, которые особенно сильны и развиваются на территориях

В СОК «Взлет» в Большом Пикине м.о.г. Бор Нижегородской области состоялся открытый Кубок по греко-римской борьбе среди юношей 2011−2012 годов рождения. Турнир прошел в рамках проекта депутата Государственной Думы РФ Артема Кавинова «Родина победителей!» и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Бора, Нижнего Новгорода, Богородска и других территорий региона. На ковер вышли команды «Северная звезда», ФОК «Мещерский», «Олимпиец», «Юность», КСШ № 1, ФОК «Победа» и борские спортсмены.
Как отметил Артем Кавинов, проект «Родина победителей!» получил новый этап развития.
«Идея этого направления появилась во время одной из поездок на Бор. Директор СОК “Взлет” Александр Лобанов предложил включить в проект греко-римскую борьбу. Конечно, поддержал эту инициативу. Сегодня “Родина победителей!” — это уже не только хоккей. Мы хотим объединить турниры по тем видам спорта, которые особенно сильны и развиваются на территориях, например, шахматы, мини-футбол. Там, где есть свои спортивные традиции, сильные школы, тренеры и ребята, которые живут спортом», — подчеркнул он.
По словам парламентария, проект направлен не только на развитие спорта, но и на патриотическое воспитание молодежи.
«Когда смотришь на ребят на ковре, понимаешь: здесь воспитывается характер. Спорт учит ответственности, дисциплине, уважению, умению бороться и идти вперед. Именно такие качества формируют настоящих защитников своей страны», — отметил Артем Кавинов.
Президент Федерации спортивной борьбы Нижегородской области Игорь Гунько назвал Бор «первой ласточкой» в новом начинании.
«В дальнейшем соревнования войдут в единый календарный план областной федерации и будут проводиться на различных спортивных площадках севера Нижегородской области. Это служит развитию, повышению спортивного мастерства, укреплению дружественных связей и патриотическому воспитанию молодого поколения», — сказал он.
Старт проекта «Родина победителей!» был дан в 2025 году. Изначально он включал соревнования по хоккею с шайбой. Этапы турнира среди детских команд 2016−2017 года рождения прошли в северных муниципалитетах Нижегородской области: Городецком, Семеновском, Уренском, Краснобаковском, г. о. г. Бор, Воскресенском и Ковернинском. Помимо захватывающих матчей, каждый муниципальный округ организовал для участников турнира патриотические уроки краеведения в районных музеях, домах ремесел, модельных библиотеках, где юные спортсмены и их родители узнавали новое об истории, культуре, традициях и особенностях родного края.
