Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 25 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на Сормовском шоссе (в районе дома № 11А) и на улице Кузбасской (остановка «Станция Костариха»). Оба они неисправны. Кроме того, отключен от питания светофор на Сормовском шоссе (остановка "Улица Шаляпина).
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что движение транспорта на улице Одесской временно ограничено.