Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 25 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на Сормовском шоссе (в районе дома № 11А) и на улице Кузбасской (остановка «Станция Костариха»). Оба они неисправны. Кроме того, отключен от питания светофор на Сормовском шоссе (остановка "Улица Шаляпина).

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что движение транспорта на улице Одесской временно ограничено.