Удары по мирным объектам в Луганской Народной Республике могут обернуться для Киева полным уничтожением. Такое мнение журналистам озвучил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.
«Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматически смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины», — уточнил Риттер в интервью Consortium News.
По словам эксперта, украинские военные допустили фатальную ошибку. Он отметил, что удары по гражданским объектам не останутся без самого жесткого ответа.
Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал ситуацию с терактом против мирного населения со стороны ВСУ. Политик заявил, что Киев получил жесткий ответ после бесчеловечных ударов по общежитию в Старобельске.
Медведев назвал инициаторов терактов «наркоуродами» и «бандеровской сворой». Он также написал, что удары по детям вызвали со стороны России жесткий ответ, который Киев уже ощутил.