КМБПЧ выступило с заявлением касательно направления священника Воронцова в психдиспансер

Правозащитники осудили действия властей и призвали восстановить нарушенные права Воронцова на справедливый судебный процесс. Они также предложили провести независимую судебную психиатрическую экспертизу и выполнить рекомендации комитета ООН по правам человека.
Зинаида Мухортова — балхашский адвокат, которую несколько раз принудительно помещали в психиатрические лечебницы Казахстана. Международная комиссия юристов, Human Rights Watch и казахстанские правозащитники расценили это как незаконное использование психиатрии для подавления её профессиональной деятельности.
В феврале стало известно, что бывший священник РПЦ Иаков Воронцов был помещён под стражу сроком на два месяца. Он пытался создать в Казахстане независимую от РПЦ православную церковь и вскоре попал под административное и уголовное преследование.
Утром 23 февраля Воронцова задержали на 72 часа в рамках уголовного дела. Ему предъявили статьи 302 и 296 УК РК. Находясь под административным арестом, он написал письмо, где отрицал обвинения и связывал происходящее с попыткой создания независимой православной церкви.
Суд отказался изменить меру пресечения на домашний арест или залог для Воронцова. Защита просила изменить меру пресечения по состоянию здоровья Воронцова, которому требуется лечение.
Ранее Воронцов рассказал о прекращении уголовного дела по обвинению в «экстремизме» и подал иск к департаменту юстиции Алматы о признании незаконным отказа в государственной регистрации религиозного объединения. Он известен своей открытой критической позицией по актуальным вопросам, волнующим казахстанское общество.
19 июня 2023 года Воронцов решил прекратить служение. 9 марта он был включён государственной комиссией США по международной религиозной свободе в базу данных людей, преследуемых за свою веру.
21 мая защита Воронцова выразила обеспокоенность решением следственного суда отправить его принудительно на психиатрическую экспертизу.