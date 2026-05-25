Ежегодный турнир по самбо прошёл в Советской Гавани

По итогам состязаний борцы из Советско-Гаванского района завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. На счету хабаровчан 10 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей. Спортсмены из Города юности увезли домой по 8 золотых и серебряных медалей, а также 3 бронзовых. Самбисты из Нанайского района поднимались на пьедестал 11 раз, Амурского — 8, Ульчского — 5, р.п. Ванино — 4 раза.