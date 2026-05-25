Ежегодный турнир по самбо прошёл в Советской Гавани

Участие приняли юные спортсмены из восьми муниципалитетов Хабаровского края.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ежегодный турнир по самбо памяти героя-пограничника Владимира Георгиевича Артеменко завершился в Советской Гавани. Мастерство и волю к победе демонстрировали более 150 спортсменов в возрасте от девяти до 14 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На соревнования прибыли самбисты из Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, Нанайского, Амурского и Ульчского районов.

По итогам состязаний борцы из Советско-Гаванского района завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых медалей. На счету хабаровчан 10 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей. Спортсмены из Города юности увезли домой по 8 золотых и серебряных медалей, а также 3 бронзовых. Самбисты из Нанайского района поднимались на пьедестал 11 раз, Амурского — 8, Ульчского — 5, р.п. Ванино — 4 раза.

Спортсмены также были удостоены специальных призов за лучшую технику, за волю к победе и за самую короткую встречу.

Владимир Артеменко внес большой вклад в патриотическое воспитание юных жителей Советской Гавани. Куратор первого кадетского класса средней школы № 1, спортсмен, он прививал детям любовь к Родине. Герой погиб в сентябре 2022 года под Артемовском при выполнении задач в ходе специальной военной операции.