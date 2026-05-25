В Северной Осетии обновят объездную дорогу села Ногир

Объездную трассу села Ногир в Северной Осетии планируют отремонтировать при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.
Работы проведут на участке, который связывает подъезд к столице региона и магистраль Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2. Там усилят и укрепят проезжую часть. Это позволит повысить пропускную способность и безопасность на дороге.
По объездной трассе села Ногир большегрузные машины движутся в сторону госграницы РФ с Грузией, Арменией и Азербайджаном. Это создает большую нагрузку на дорогу, построенную почти 50 лет назад. По данной причине проведение ремонта на трассе является необходимым.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.