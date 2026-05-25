Агродиктант в Сахалинской области пройдет более чем на 60 площадках

Более 60 площадок в 18 муниципальных образованиях Сахалинской области подготовлено для проведения всероссийского аграрного диктанта, который состоится с 26 по 30 мая, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли региона. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Все жители и гости Сахалина смогут проверить свои знания как в онлайн-режиме на сайте агродиктант.рф, так и очно. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Задания посвящены различным темам АПК: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности. По итогам тестирования будут выданы именные электронные сертификаты. Те, кто ответит на все вопросы без ошибок, получат дипломы победителей.
«Мы стремимся сделать агродиктант максимально доступным для каждого жителя области. Охват всех муниципальных образований позволит принять участие не только жителям областного центра, но и отдаленных населенных пунктов. Эта инициатива работает и на цели национального проекта по достижению технологического лидерства: через подобные просветительские форматы мы выстраиваем систему ранней профориентации и помогаем молодежи увидеть в агросфере не просто отрасль, а поле для реализации амбиций и внедрения инноваций», — отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Инна Павленко.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.