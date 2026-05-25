Агродиктант в Сахалинской области пройдет более чем на 60 площадках

Все жители и гости Сахалина смогут проверить свои знания как в онлайн-режиме на сайте агродиктант.рф, так и очно. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Задания посвящены различным темам АПК: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности. По итогам тестирования будут выданы именные электронные сертификаты. Те, кто ответит на все вопросы без ошибок, получат дипломы победителей.