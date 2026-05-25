В Госдуме попросили ФАС проверить скрытое уменьшение веса и объёма товаров

Шринкфляция вводит потребителей в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей.

Источник: Нижегородская правда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку производителей и торговых сетей на предмет недобросовестной конкуренции, вызванной практикой шринкфляции — скрытного уменьшения объема и веса товаров при сохранении прежней цены. Об этом сообщает ТАСС.

Фракция ЛДПР ранее предлагала законопроект «О честной цене», обязующий магазины указывать стоимость товара за единицу измерения (килограмм, литр и т.д.), но он был отклонён. Теперь ЛДПР требует от ФАС проверить товары на уменьшение массы, объёма или количества в упаковке при сохранении цены.

В обращении отмечается, что шринкфляция стала распространённой практикой в России и особенно затрагивает товары повседневного спроса. Производители уменьшают объём или вес продукции, при этом сохраняя прежний внешний вид упаковки и цену.

В качестве примера приведены уменьшение объёма упаковок молока с одного литра до 900−950 миллилитров, сливочного масла — с 200 граммов до 180 или 150 граммов, а также снижение веса плиток шоколада со 100 граммов до 90 или 75 граммов.

Такая практика вводит потребителей в заблуждение и создаёт неосновательные конкурентные преимущества для производителей, подчеркнул Слуцкий. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных покупателей замечают уменьшение веса или объёма товаров.

Парламентарий попросил ФАС проверить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также организаций розничной торговли на предмет признаков недобросовестной конкуренции и оценить практику скрытого уменьшения упаковок товаров.

