Универсальная памятка: топ-11 важных советов для тех, чей рейс отменен

Уже начался сезон летних отпусков, однако он может обернуться не только новыми впечатлениями, но и нервами. Отмены и перенос авиарейс — новые реалии нашей жизни, хоть и неприятные. Особенно трудно в такой ситуации может быть семье с ребенком. Чтобы не испортить себе отдых, когда вы купили недешевые билеты и путевки, «МК» собрал советы юристов на случай отмены рейса в любой части света.
Рейсы зачастую откладываются ради безопасности самих же пассажиров, все это понимают. Но это не облегчает разочарования тех, кто половину оплаченной недели у моря вынужден был провести в аэропорту, вместо отдыха мучая своего школяра, который только выдохнул после учебного года. По словам юристов, рейсы сегодня откладываются, переносятся и отменяются вовсе в самых разных уголках мира. И российский турист может попасть в такую ситуацию где угодно. А перелет, отмененный конкретно из-за закрытия неба, — ситуация форс-мажор, отличающаяся более строгими требованиями и рисками, которые пассажирам полезно знать.
— Я составила пошаговую инструкцию для пассажира, чей рейс отменён из-за закрытия неба, — говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Майя Шевцова. — С ней будет проще не растеряться, а четко действовать в условиях форс-мажора.
1. Авиакомпании обязаны вернуть полную стоимость билета или перебронировать его на другой рейс.
2. Но не ждите у авиакассы и не названивайте (звонить в колл-центр бесполезно — в таких ситуациях на линии всегда перегрузка). Ждать у кассы в аэропорту еще бесполезнее, они знают не больше, чем вы. Действуйте онлайн.
3. Лучший вариант: заполните электронную форму на возврат на сайте авиакомпании (раздел «Возврат/Обмен»). Деньги придут автоматически, обычно в течение 7−30 дней.
4. Переносите отель и экскурсии. Свяжитесь с отелем, туроператором, арендой авто. Форс-мажор обычно позволяет перенести даты без штрафа, но не все соглашаются. Совет: пишите на почту, а не звоните — останется письменное доказательство.
5. Страховка — вряд ли поможет Большинство туристических страховок не покрывают закрытие неба по распоряжению властей (это форс-мажор). Но проверьте ваш полис: иногда есть опция «отмена поездки по независящим причинам».
6. Не надейтесь на компенсации от авиакомпании. При закрытии неба авиакомпании освобождаются от штрафов и дополнительных выплат (ст. 794 ГК РФ, Воздушный кодекс). Вам обязаны только вернуть деньги за билет или предложить рейс позже.
7. Чего вы НЕ получите (разочарование). Из-за того, что причина отмены — форс-мажор (закрытие неба, «план Ковер»), вы не имеете права требовать:
Денежную компенсацию за неудобства (те самые 25−100 рублей в час или 50% стоимости билета).
Штраф за просрочку доставки.
Компенсацию морального вреда по упрощенной схеме.
Все это авиакомпания платит только в случае, если рейс отменен по ее вине. А в случае закрытого неба ее вины нет.
8. Особый случай: если вы летите по путевке (турпакет). Если у вас не просто билет, а пакетный тур, ваши права шире. Туроператор обязан помочь вам, даже если авиакомпания отказывается:
Если вы застряли на юге или не можете вылететь из Москвы — туроператор должен искать альтернативы (поезда, автобусы) или вернуть деньги за тур.
Не соглашайтесь на аннуляцию тура со штрафом 100%. Пишите заявление: «Прошу вернуть деньги, так как поездка не состоялась по независящим от меня причинам».
9. Что делать, чтобы не потерять деньги на «последствиях»? Если из-за отмены рейса вы опоздали на стыковку (покупали билеты отдельно) или потеряли оплаченную гостиницу, это ваши убытки. Взыскать их через суд с авиакомпании при форс-мажоре почти невозможно.
10. Следите за новостями. Закрытие неба может продлить, а могут и открыть раньше. Подпишитесь на каналы авиакомпании и справочную вашего аэропорта.
11. Главное — берите деньги, а не билеты на другой день.