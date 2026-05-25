Универсальная памятка: топ-11 важных советов для тех, чей рейс отменен

Рейсы зачастую откладываются ради безопасности самих же пассажиров, все это понимают. Но это не облегчает разочарования тех, кто половину оплаченной недели у моря вынужден был провести в аэропорту, вместо отдыха мучая своего школяра, который только выдохнул после учебного года. По словам юристов, рейсы сегодня откладываются, переносятся и отменяются вовсе в самых разных уголках мира. И российский турист может попасть в такую ситуацию где угодно. А перелет, отмененный конкретно из-за закрытия неба, — ситуация форс-мажор, отличающаяся более строгими требованиями и рисками, которые пассажирам полезно знать.