В Красноярске стартует летний сезон проекта «Гуляй в Окраинке!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня молодежный центр технического творчества «ПроТехно» откроет летний сезон проекта «Гуляй в Окраинке!».
В парке на улице Алеши Тимошенкова, 87а для гостей подготовили мастер-классы, игровые площадки, концерт и интерактивные активности. Событие пройдет как в здании молодежного центра, так и на территории парка.
С 14:00 в помещении красноярцы смогут собрать деревянные конструкторы, попробовать управление беспилотником, принять участие в мастер-классах по 3D-сканированию и созданию брелоков.
С 16:00 активности продолжатся в парке «Окраинка». Гостей ждут аэрохоккей, балансиры, мастер-классы по живописи, каллиграфии и современному искусству, а также ярмарка изделий ручной работы от красноярских мастеров.
В 17:30 на сцене начнется концерт с участием молодежных творческих коллективов. Завершится праздник розыгрышем сувениров, сообщает мэрия Красноярска.
Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация по ссылке.
