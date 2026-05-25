В СФР Прикамья рассказали, кто в 2026 году получает повышенную пенсию

В отделении СФР по Пермскому краю рассказали, кто получает повышенную пенсию в 2026 году.
В ведомстве пояснили, доплата положена родителям-пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты очной формы обучения. В Прикамье таких родителей 26 тысяч.
Начальник Управления установления пенсий Отделения СФР по Пермскому краю Елена Лаврова пояснила, что доплата устанавливается в беззаявительном порядке. Если при назначении пенсии повышение не было сделано, нужно обратиться в МФЦ или клиентскую службу ОСФР с документами: свидетельством о рождении ребёнка, а для студента — справкой из вуза об очном обучении.
Размер составляет треть от фиксированной выплаты (в 2026 году это 9584,69 рубля). За одного ребёнка пенсионер получает плюс 3194,89 рубля, за двоих — 6389,78 рубля, за троих — 9584,69 рубля. Важно: за четвёртого и следующих детей доплата не предусмотрена, так как она не может быть больше самой фиксированной выплаты.
Доплата также полагается за несовершеннолетних братьев, сестёр, внуков и правнуков, если они находятся на иждивении и не имеют трудоспособных родителей. А также за детей старше 18 лет, которые учатся очно до 23 лет или имеют инвалидность с детства.
Если ребёнок устраивается на работу, переводится на заочную, вечернюю или дистанционную форму, доплата прекращается. Однако если он берёт академический отпуск, выплата сохраняется.
Напомним, в Прикамье увеличилось количество отцов в декретном отпуске.