На границе с Сызранским районом появились шакалы и пятнистые олени

«Около двух лет назад крупное предприятие было привлечено к ответственности за гибель орла: оно выплатило 200 тысяч рублей штрафа за то, что ЛЭП не была оборудована птицезащитными устройствами. Поэтому просим: если вы фиксируете такие факты, сообщайте в министерство. Я не скажу, что мы это делаем с большим удовольствием, но мы очень заинтересованы, чтобы каждый подобный случай заканчивался наказанием виновного», — пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Андрей Ардаков.