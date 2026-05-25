Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд рассказал, при каких условиях можно уволить подростка

Минтруд: работодатель может уволить подростка лишь с согласия инспекции труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Работодатель в России по своей инициативе может уволить подростка только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщил Минтруд на платформе «Макс».

«Увольнение несовершеннолетнего работника возможно только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Исключение: ликвидация организации прекращение ИП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток перед началом подработки обязан оформить трудовой договор. До 14 лет допускается только творческая деятельность (театр, кино, цирк) или участие в спортивных мероприятиях. С 14 лет подростку становятся доступны и другие виды легкого труда.

Для оформления договора требуется согласие одного из родителей (попечителя), органа опеки либо иного законного представителя — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ведомстве отметили, что самостоятельно подросток может заключать трудовой договор с 15 лет, но только на выполнение легкой работы. С 16 лет трудовой договор можно подписывать самостоятельно.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше