Накопившую 2 млн долга алиментщицу из Советска направили на принудительные работы

Сорокалетняя женщина лишена родительских прав в отношении сыновей 2009 и 2012 г.р. и дочери 2013 г.р., дети находятся под опекой государства. У советчанки нет постоянного места работы и имущества, на которое можно обратить взыскание. Сотрудниками органов принудительного исполнения женщина заявляет, что не работает, потому что «создана для любви». При этом её алиментный долг превысил 2 млн рублей.