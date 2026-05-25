Накопившую 2 млн долга алиментщицу из Советска направили на принудительные работы

Судебные приставы добились повторного привлечения к уголовной ответственности многодетной матери из Советска, накопившей двухмиллионный долг по алиментам. Дети начнут получать деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Сорокалетняя женщина лишена родительских прав в отношении сыновей 2009 и 2012 г.р. и дочери 2013 г.р., дети находятся под опекой государства. У советчанки нет постоянного места работы и имущества, на которое можно обратить взыскание. Сотрудниками органов принудительного исполнения женщина заявляет, что не работает, потому что «создана для любви». При этом её алиментный долг превысил 2 млн рублей.
Судебные приставы многократно привлекали советчанку к административной ответственности. Также у нее есть судимости за неуплату средств за содержание детей. Но поскольку женщина до сих пор не приняла мер к погашению алиментной задолженности, приставы снова собрали доказательную базу и передали дело в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил алиментщицу к одному году принудительных работ. Приговор уже вступил в законную силу и на днях осужденная приступит к отбытию наказания. Теперь 65 процентов от ее заработка будет перечисляться детям, 5 процентов — в доход государства.