В Кузбассе организуют занятия, посвященные профилактике рака кожи

Слушателям расскажут о факторах риска, первых признаках заболевания и важности ранней диагностики.

Источник: Национальные проекты России

«Школу пациентов» организуют на базе Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М. С. Раппопорта в Кемерове и Новокузнецке 28 мая в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Мероприятие будет посвящено профилактике рака кожи, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.

К участию в занятиях приглашают всех желающих узнать больше о защите от злокачественных новообразований и освоить методику самодиагностики. Специалисты расскажут слушателям о факторах риска и первых признаках заболевания. Кроме того, участники мероприятия узнают о важности ранней диагностики. В Кемерове занятия пройдут по адресу: улица Волгоградская, 35, а в Новокузнецке — по улице Кутузова, 25.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.