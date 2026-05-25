На кого нужно учиться, чтобы получить удалённую работу?

Численность дистанционно занятого населения в Казахстане за год сократилась на 35%. Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам первого квартала этого года удалёнными сотрудниками в стране считались 29,8 тыс. казахстанцев. Учитывая, что в январе-марте 2025-го в таком формате занятости работали 45,9 тыс. человек, сокращение за год составило свыше 16 тыс. При этом снижение, судя по отчётам источника, произошло не плавно. По итогам 2025 года численность дистанционно занятых была ещё достаточно высокой — 44,2 тыс. человек. Эти данные специалисты БНС агрегируют на основе социологических исследований, и не исключено, что столь большое снижение численности связано с методологическими изменениями в процессе сбора данных.