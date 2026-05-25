На кого нужно учиться, чтобы получить удалённую работу?

Численность дистанционно занятого населения в Казахстане за год сократилась на 35%. Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, по итогам первого квартала этого года удалёнными сотрудниками в стране считались 29,8 тыс. казахстанцев. Учитывая, что в январе-марте 2025-го в таком формате занятости работали 45,9 тыс. человек, сокращение за год составило свыше 16 тыс. При этом снижение, судя по отчётам источника, произошло не плавно. По итогам 2025 года численность дистанционно занятых была ещё достаточно высокой — 44,2 тыс. человек. Эти данные специалисты БНС агрегируют на основе социологических исследований, и не исключено, что столь большое снижение численности связано с методологическими изменениями в процессе сбора данных.
Разбивка данных по регионам позволяет определить: основное сокращение численности удалённых работников за год произошло в Алматинской области. Если в первом квартале 2025-го в этом регионе дистанционными сотрудниками считались 11,8 тыс. казахстанцев, то по итогам первых трёх месяцев этого года — всего 889 человек (да, нам это тоже кажется странным).
Лидером по численности удалённых сотрудников стала Мангистауская область, где трудятся 7,4 тыс. дистанционных работников. На втором месте находится Алматы с показателем 4,2 тыс. человек, на третьем — Туркестанская область (3,9 тыс.).
Доля «удалёнщиков» от общей численности занятого населения в стране в течение последних нескольких лет остаётся крайне низкой — менее 1%. Это свидетельствует о том, что в экономике страны остаётся высокой доля секторов, в которых дистанционная занятость невозможна: обрабатывающая промышленность, горнодобывающий сектор, торговля, строительство.
Чтобы понять, в каких именно отраслях экономики работодатели чаще готовы предлагать соискателям вакансии с удалённым форматом работы, мы проанализировали статистику крупнейшей рекрутинговой площадки Hh.kz. По данным на 20 мая из опубликованных 36,3 тыс. вакансий только в 4,5% случаев, или в 1,7 тыс. предложений, работодатели указали удалённый формат работы как один из возможных вариантов. Почти четверть (23,9%) всех вакансий с дистанционной формой работы пришлась на сектор информационных технологий. Сюда относятся не только IT-специалисты, но и сотрудники технической поддержки, менеджеры по продажам различных информационных услуг.
На втором месте среди отраслей по численности представленных вакансий с удалённым форматом работы находится категория «Услуги для бизнеса». В ней размещено 194 объявления — это почти 12% от общего числа таких вакансий. В тройку категорий также вошла розничная торговля. В мае этого года на площадке Hh.kz было размещено 192 предложения работодателей в этом секторе. Данные по количеству вакансий в добывающей промышленности и энергетике подтверждают, что удалённый формат работы для самых капиталоёмких отраслей Казахстана пока неприемлем.
Около 77% всех вакансий для дистанционных сотрудников приходится на крупнейшие мегаполисы страны — Алматы (752) и Астану (519). Чаще всего в этих городах ищут специалистов по продажам, сотрудников технической поддержки, программистов. Наименьшее количество вакансий на рекрутинговой площадке в мае этого года было опубликовано для удалённых сотрудников в Жезказгане (2), Кызылорде (6), Туркестане (6) и Кокшетау (7).
При анализе данных об актуальных вакансиях на рынке труда прослеживается тренд: компании чаще ищут специалистов, работа которых носит в первую очередь индивидуальный, а не командный характер. Именно этот принцип и позволяет компаниям переводить вакансии в категорию удалённых.
Мы выбрали 10 профессий с наибольшим количеством вакансий с удалённым форматом работы. Безусловно лидируют в этом списке менеджеры по продажам. Количество таких вакансий на сайте Hh.kz по данным на 20 мая составляло 290. За прошлый год показатель вырос на треть. Согласно данным аналитики пресс-службы Hh.kz, медианная заработная плата для менеджеров по продажам с удалённым форматом работы в прошлом году превысила 501,5 тыс. тг. Остальные профессии в этом списке значительно уступают «продажникам» по количеству вакансий. Например, работников колл-центра с возможностью удалённого формата работы в мае этого года требовалось всего 109. По итогам прошлого года в этой категории наблюдался спад количества вакансий на 23%.
Специалисты IT-сектора, вопреки расхожему мнению, не являются главными представителями удалённых профессий. По числу вакансий они стоят только на третьем месте. Частная рекрутинговая площадка в мае этого года разместила лишь 103 вакансии для таких сотрудников с дистанционным форматом работы. Стоит отметить, что за прошлый год количество предложений работодателей для таких специалистов увеличилось на 62,6%. Уровень заработной платы IT-специалистов, работающих в формате home office, может быть разным — от 100 тыс. до 800 тыс. тг. Среди других профессий с большим количеством вакансий можно назвать менеджеров по маркетингу, специалистов по созданию контента, дизайнеров, сотрудников техподдержки.
Какие требования предъявляют работодатели к дистанционным сотрудникам? Результаты анализа данных о вакансиях на площадке Hh.kz позволяют лишь частично определить эти требования. Почти половина вакансий рассчитана на специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. 28,8% вакансий предназначаются для работников грейда Senior, имеющих опыт от 3 до 6 лет. И только 17,9% вакансий рассчитаны на «джунов» без опыта работы.
В большинстве вакансий рекрутеры работодателей не указывают чётких требований к уровню образования будущих сотрудников. На первый план выходят наличие профильных компетенций и навыков. Только в 10% случаев в вакансиях говорилось об обязательном наличии высшего образования у соискателя.
Судя по типу занятости, большинство работодателей, соглашающихся на дистанционный формат труда сотрудника, хотят «захантить» его на полный рабочий день. Доля вакансий с полной занятостью для «удалёнщиков» в мае этого года составляла 78%. Частичная занятость была предусмотрена в 16,8% вакансий. И только 5,3% вакансий были предназначены для желающих подработать.