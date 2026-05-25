В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года

Поздравления принимает Евгения Михайловна Михейкина.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года. Евгения Михайловна Михейкина — труженик тыла, ветеран становления региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ветерану передали поздравления от имени президента и губернатора.

Евгения Михейкина родилась в Белоруссии. Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны вместе с родителями скрывалась в лесах, трудилась в тылу.

После Победы вместе с семьей переехала в Калининградскую область, вышла замуж за капитана танковых войск, участника штурма Кёнигсберга. Более 30 лет работала в Доме офицеров Балтийского флота.

У Евгении Михайловны есть сын, два внука и три правнука.

