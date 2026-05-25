Золото незаконно добывали в ВКО: задержаны 4 человека

В апреле текущего года на участке «Көлшілік» Маралдинского сельского округа прокуратурой Курчумского района совместно с сотрудниками ДКНБ по ВКО и Курчумского лесного хозяйства выявлен факт незаконной добычи золота.
Установлено, что добыча полезных ископаемых осуществлялась с использованием тяжелой специализированной техники и средств спутниковой связи. На месте преступления задержаны 4 лица, в том числе незаконно находящийся на востоке нашего государства гражданин Республики Узбекистан.
Изъяты гусеничный экскаватор, автомашина, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и иное оборудование.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 295−1 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.