Золото незаконно добывали в ВКО: задержаны 4 человека

В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконную добычу золота, в результате чего задержаны 4 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Nur.kz

В апреле текущего года на участке «Көлшілік» Маралдинского сельского округа прокуратурой Курчумского района совместно с сотрудниками ДКНБ по ВКО и Курчумского лесного хозяйства выявлен факт незаконной добычи золота.

Установлено, что добыча полезных ископаемых осуществлялась с использованием тяжелой специализированной техники и средств спутниковой связи. На месте преступления задержаны 4 лица, в том числе незаконно находящийся на востоке нашего государства гражданин Республики Узбекистан.

Изъяты гусеничный экскаватор, автомашина, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и иное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 295−1 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.