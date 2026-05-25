В Новосибирске высадили 45 молодых деревьев

Участники акции «Сад памяти» высадили в сквере Героев Донбасса в Новосибирске 45 молодых деревьев. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В высадке берез и черемухи приняли участие неравнодушные горожане, представители военно-патриотических клубов и «Волонтеров Победы», участники проекта «Герои НовоСибири» и многие другие. Напомним, что цель акции — укоренить 27 миллионов деревьев в память о каждом отдавшем жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
«Каждое дерево, которое мы посадим, — это не просто зеленый вклад в экологию региона, это живая память. Память о тех, кто пал, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто отдал жизнь за Донбасс, за Россию, за правду — в ходе специальной военной операции. Преемственность поколений, о которой говорит Президент, начинается с таких простых и важных дел», — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.