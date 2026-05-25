Аспирант ИРНИТУ Юмжана Белоусова получила стипендию Президента РФ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Министерстве науки и высшего образования подвели итоги конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ. Победителем стала Юмжана Белоусова, научным руководителем которой является доктор химических наук Андрей Львов.
В 2026 году победителями третьего конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов стали 800 молодых исследователей. Они были выбраны из 6041 заявки, поданной на конкурс. Наибольшее количество заявок подано по направлению «Технические науки». Размер стипендии Президента РФ на 2026/2027 учебный год для аспирантов составляет 75 тысяч рублей в месяц.
"За каждой заявкой — большая исследовательская работа, смелые научные идеи, поддержка наставников и стремление молодых ученых двигать вперед российскую науку. Среди победителей — аспиранты и адъюнкты, которые уже имеют серьезные научные результаты: публикации в ведущих научных изданиях, разработки и участие в масштабных проектах.
Многие из них занимаются прикладными исследованиями, востребованными экономикой и промышленностью. Именно таким молодым людям предстоит определять научно-технологическое будущее России", — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Среди победителей 10 представителей научных и образовательных организаций Иркутской области: Юмжана Белоусова (ИРНИТУ), Александр Белышенко (ИГУ), Иван Боковиков (РМАНПО), Егор Гладкочуб (ИЗК СО РАН), Яна Ермолаева (ИГУ), Даниил Копылов (ИГУ), Елизавета Новикова (НЦ ПЗСРЧ), Иван Поддубный (ИДСТУ СО РАН), Марк Степанов (ФИЦ ИрИХ СО РАН) и Кирилл Тобола (ИДСТУ СО РАН).
Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в прошлом году стипендию Президента получил один аспирант из Приангарья, а в этом — сразу десять:
"Это очень показательный рост, который говорит о зрелости наших научных коллективов и о том, что молодые исследователи региона работают на самом высоком уровне.
Мы поздравляем всех победителей. Уверен, каждый из них продолжит успешную научную работу на благо Иркутской области и всей страны".
Научная специальность аспиранта Института высоких технологий ИРНИТУ Юмжаны Белоусовой — «Технология органических веществ». Она ведет исследования в лаборатории фотоактивных соединений, которую совместно организовали, созданное ИРНИТУ и ИрИХ им. А. Е. Фаворского СО РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Научное подразделение для решения актуальных задач в области органической фотохимии, входит в НОЦ «Байкал». Сотрудники лаборатории занимаются разработкой нового класса светочувствительных соединений, активно публикуют статьи в высокорейтинговых химических журналах. За пять лет молодые сотрудники лаборатории опубликовали более 20 статей в авторитетных российских и международных журналах.
Юмжана Белоусова начала работу в лаборатории фотоактивных соединений в 2021 году, когда поступила в магистратуру Иркутского политеха.
"Она сразу зарекомендовала себя в качестве способного, надежного сотрудника, которому можно доверить сложные проекты. Поэтому я был рад, когда она захотела продолжить работу в науке после защиты диплома и поступила в аспирантуру в 2022 году.
В настоящее время Юмжана заканчивает экспериментальную работу и готовится представить диссертацию к защите в этом году. Она внесла ключевой вклад в первую публикацию моей лаборатории в журнале высочайшего уровня — «Chemical Scence» 2023 года, где мы разработали новый, уникальный в своем роде класс органических соединений. Собственно, работа в этом направлении (химия солей диарилмалеиновых кислот) и является темой ее будущей диссертации.
В прошлом году Юмжана завершила другой важный проект лаборатории — литературный обзор по новому направлению химии гетероциклических соединений, который мы опубликовали в ведущем отечественном журнале «Успехи химии».
Я считаю, что Юмжана заслужила эту стипендию и, надеюсь, что в будущем она превратится в нового лидера иркутской науки", — сообщил заведующий лабораторией Андрей Львов.
Отметим, что талантливый аспирант принимает активное участие в российских и международных научный конференциях.
Впервые стипендию Президента РФ объявили 2024 году. Тогда конкурсный отбор выиграл аспирант ИРНИТУ Василий Быков, который также ведет исследования под руководством Андрея Львова.