Благоустройство Каштанового парка в Калининграде планируют продолжить в июле. Подрядчик завершает подготовку проектной документации. Об этом журналистам рассказал директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.
«Мы в начале июня рассчитываем получить положительное заключение и потом будем готовить документацию на торги. Примерно в июле рассчитываем выйти на объект. Он у нас будет переходящим, потому что выполнить весь объём работ не успеем в этом году», — сказал Демешко.
Всего на продолжение работ потребуется ориентировочно 150 миллионов рублей. В порядок приведут участок от Госпитальной до Партизанской.
Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка в 2025 году. На территории от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. На входе в парк установили стелу из кортеновской стали с изображением листа каштана.
Территорию за башней Врангеля замостили плиткой серого и красного цветов, на клумбах высадили кустарники. Рядом поставили скамейки и урны. Там установили камеры видеонаблюдения. Специалисты также почистили Парковый ручей у башни Врангеля.