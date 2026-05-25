Благоустройство Каштанового парка в Калининграде планируют продолжить в июле

Подрядчик завершает подготовку проектной документации.

Благоустройство Каштанового парка в Калининграде планируют продолжить в июле. Подрядчик завершает подготовку проектной документации. Об этом журналистам рассказал директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.

«Мы в начале июня рассчитываем получить положительное заключение и потом будем готовить документацию на торги. Примерно в июле рассчитываем выйти на объект. Он у нас будет переходящим, потому что выполнить весь объём работ не успеем в этом году», — сказал Демешко.

Всего на продолжение работ потребуется ориентировочно 150 миллионов рублей. В порядок приведут участок от Госпитальной до Партизанской.

Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка в 2025 году. На территории от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. На входе в парк установили стелу из кортеновской стали с изображением листа каштана.

Территорию за башней Врангеля замостили плиткой серого и красного цветов, на клумбах высадили кустарники. Рядом поставили скамейки и урны. Там установили камеры видеонаблюдения. Специалисты также почистили Парковый ручей у башни Врангеля.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
