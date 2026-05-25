Уроженца Казахстана задержали после стрельбы в ребенка в Санкт-Петербурге

38-летний артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом инциденте стало известно из заявления официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России Ирины Волк.

«23 мая 2026 года в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив “наказать” уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия», — рассказала о произошедшем Волк.

В настоящее время мальчик находится в больнице.

Также известно, что подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Согласно данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался уроженец Казахстана Айтжан Смагулов. Он работает в Мариинском театре с 2021 года во вспомогательной труппе.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше