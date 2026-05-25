Уроженца Казахстана задержали после стрельбы в ребенка в Санкт-Петербурге

Об этом инциденте стало известно из заявления официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России Ирины Волк.
«23 мая 2026 года в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив “наказать” уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия», — рассказала о произошедшем Волк.
В настоящее время мальчик находится в больнице.
Также известно, что подозреваемый задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.
Согласно данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался уроженец Казахстана Айтжан Смагулов. Он работает в Мариинском театре с 2021 года во вспомогательной труппе.
20 мая мы рассказывали, что 19-летняя астанчанка продала своего ребенка еще до его рождения.