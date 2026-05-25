В Красноярске фиксируют спад уровня воды в Енисее

В Красноярске и его окрестностях уровень воды в Енисее стал уменьшаться. Мониторинг уровня воды в реке Кача прекращен в связи со стабилизацией обстановки, сообщили в краевом правительстве.
Напомним, ранее на внеочередном заседании Енисейского бассейнового водного управления было решено снизить объемы сбросов на ГЭС до 4000−4500 кубометров в секунду.
Власти и оперативные службы продолжают контролировать паводковую ситуацию, ведь вторая волна весеннего половодья продолжается. По данным правительства края, в пяти муниципальных образованиях подтопленными остаются 140 приусадебных участков, 3 садовых дома и 1 социальный объект.
Кроме того, еще в пяти муниципальных образованиях паводком затронуты 10 участков автодорог.
