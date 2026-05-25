Мужчина распылил химикаты в элитном ТЦ в Токио, 20 человек пострадали

Мужчина распылил химическое вещество в Токио, ранив около 20 человек. Об этом сообщает BFM TV.
Инцидент произошел в столице Японии в торговом центре Ginza 6. Представители полиции и пожарной сообщили, что мужчина распылил вещество возле банкомата на первом этаже здания. В свою очередь представитель пожарной службы заявил, что около 20 человек получили ранения после сообщения о запахе.
Окружающие здание улицы были перекрыты, к нему подъехали пожарные машины и кареты скорой помощи. Двух человек на носилках погружали в машину скорой помощи, в то время как пожарные и сотрудники в защитных костюмах сопровождали людей из торгового центра для осмотра. Находившийся на месте сотрудник пожарный службы сообщил, что полиция расследует причину произошедшего. Дальнейших подробностей представлено не было.
