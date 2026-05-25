Новый корпус школы № 20 на 400 мест построят в Дзержинске

Он будет предназначен для младшей школы.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске планируют возвести новый корпус школы № 20, где будет размещена начальная школа. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Организатором торгов выступило МКУ «Строитель». Начальная цена контракта на проектно-изыскательские работы составляет 17,28 млн рублей, средства будут выделены из бюджета Дзержинска.

По проекту здание получится трёхэтажным с техническим подвалом. В нём откроют 16 классов для 400 учеников. Площадь выделенной земли — 22 тыс. кв. м, остальные параметры определят проектировщики.

Подрядчику предстоит выполнить все работы до 1 апреля 2027 года. Действие контракта рассчитано до 31 декабря 2027 года включительно.