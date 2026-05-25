У жительницы Хабаровского края нашли килограмм чёрной икры

В Амурске полицейские выявили факт незаконного хранения осетровой икры, сообщает пресс-служба администрации Амурского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники ОМВД России по Амурскому району получили сведения о том, что местная жительница хранит дома чёрную икру. В ходе проверки информация подтвердилась.
Полицейские провели обыск по месту жительства 43 летней женщины и обнаружили два пластиковых контейнера с осетровой икрой. Общий вес изъятой продукции составил 1 кг. Ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.
По словам женщины, она приобрела икру на городском рынке у неизвестного продавца. Деликатес хранился для личного потребления, хотя его оборот запрещён законодательством.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за незаконный оборот водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырёх лет.
В качестве меры пресечения женщине избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru