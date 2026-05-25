Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники полиции разыскивают сына нижегородского бизнесмена

Ранее стало известно, что он находится в реабилитационном центре.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские устанавливают местонахождение 21-летнего Сергея Корнилова, сына нижегородского бизнесмена, который устроил ДТП на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, что молодой человек устроил «пьяное» ДТП на кабриолете 20 мая. Он вылетел на встречную полосу и повредил два автомобиля. На нарушителя было составлено четыре административных протокола. Нижегородец также отказался от медосвидетельствования.

По информации ведомства, после просмотра видео с камер автоинспекторы оценили манеру вождения молодого человека как агрессивную. Все материалы они передали следователям, которые возбудили в отношении нижегородца уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Следователь ходатайствует о наложении ареста на «Мерседес», изъятый в рамках административного расследования.

Сейчас полицейские разыскивают сына нижегородского бизнесмена. Ранее он записал видеообращение с извинениями и заявил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.