Сотрудники полиции разыскивают сына нижегородского бизнесмена

Полицейские устанавливают местонахождение 21-летнего Сергея Корнилова, сына нижегородского бизнесмена, который устроил ДТП на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Напомним, что молодой человек устроил «пьяное» ДТП на кабриолете 20 мая. Он вылетел на встречную полосу и повредил два автомобиля. На нарушителя было составлено четыре административных протокола. Нижегородец также отказался от медосвидетельствования.
По информации ведомства, после просмотра видео с камер автоинспекторы оценили манеру вождения молодого человека как агрессивную. Все материалы они передали следователям, которые возбудили в отношении нижегородца уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
Следователь ходатайствует о наложении ареста на «Мерседес», изъятый в рамках административного расследования.
Сейчас полицейские разыскивают сына нижегородского бизнесмена. Ранее он записал видеообращение с извинениями и заявил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.