Западный обход липецкой Лебедяни достроит воронежское «СМУ-90» за 327 млн рублей

В августе 2024 года контракт на строительство Западного обхода Лебедяни выиграло тамбовское ООО «Аркс7» Максима Дербина. В феврале этого года стало известно, что «Липецкавтодор» расторг соглашение на 491,9 млн руб. в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области в связи с этим внесло организацию в реестр недобросовестных поставщиков до августа 2027-го. Это произошло на фоне банкротства компании по ее же инициативе. В июле 2025 года тамбовский арбитраж ввел в отношении «Аркс7» процедуру наблюдения. Сумма требований кредиторов к обществу при этом составляла 1,35 млрд руб. На 16 июня запланировано рассмотрение отчета временного управляющего должника Юлии Шиленко.