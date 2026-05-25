В мэрии Уфы опровергли слухи о сносе ТЦ «Башкирия». Как сообщили в администрации города, по состоянию на 12.05.2026 в отношении земельного участка не поступало уведомлений о планируемом сносе здания, а также заявлений на выдачу разрешений на строительство, сообщает Ufa1. Кроме того, в Комиссию по правилам землепользования и застройки города Уфы не поступало обращений об изменении территориальной зоны с общественно-деловой на жилую.