В мэрии Уфы опровергли слухи о сносе ТЦ «Башкирия». Как сообщили в администрации города, по состоянию на 12.05.2026 в отношении земельного участка не поступало уведомлений о планируемом сносе здания, а также заявлений на выдачу разрешений на строительство, сообщает Ufa1. Кроме того, в Комиссию по правилам землепользования и застройки города Уфы не поступало обращений об изменении территориальной зоны с общественно-деловой на жилую.
К тому же решением Горсовета Уфы для территории Лайфстайл-центра «Башкирия» установлена подзона с ограничением высоты объектов капитального строительства до 16 метров. Согласно Генплану города до 2042 года, территория ТЦ будет оставаться в общественно-деловой зоне.
Напомним, первые слухи о сносе появились еще в конце прошлого года. ТЦ «Башкирия» построили в конце 80-х. Владелец ⅓ доли компании — Артур Хазигалеев. Кировский райсуд Уфы признал его виновным в причинении ущерба компании «Башспирт» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорил к четырём годам условно. Остальная доля принадлежит московскому ООО «Символ». У одного из владельцев доли компании есть финансовое обременение.