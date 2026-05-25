55-летняя нижегородка фиктивно прописала в селе Татарском двух иностранок

55-летней жительнице Дальнеконстантиновского округа грозит штраф или до 5 лет лишения свободы за фиктивную постановку двух иностранок на учет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как стало известно, чтобы прописать женщин-мигрантов в селе Татарском, женщина отнесла в подразделение МВД ложные документы. Она знала, что гражданки другой страны проживать у нее не будут.
Возбуждено уголовное дело.
