В Красноярске обработают от клещей еще шесть мест отдыха

В Красноярске продолжается сезонная акарицидная обработка общественных пространств. Так, 26 мая специалисты проведут работы сразу на шести популярных территориях города. С 09:00 до 10:00 — сквер Юдинский С 09:00 до 12:00 — озеро-парк «Октябрьский» С 11:00 до 15:00 — Ярыгинская набережная С 13:00 до 17:00 — парк «Солнечная поляна» С 16:00 до 18:00 — набережная Совмена С 18:00 до 20:00 — парк «Покровский» Как сообщили в Красгорпарке, жителям рекомендуется воздержаться от посещения указанных локаций в часы обработки. Специалисты напоминают, что во время прогулок по природным и парковым территориям сохраняется необходимость соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты и внимательно осматривать одежду и тело. Напомним, что ранее красноярцам рассказали, какие локации на острове Татышев нуждаются в обработке от клещей.