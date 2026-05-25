В день Курбан-байрама общественный транспорт Казани начнет курсировать в 2:15

В среду, 27 мая, мусульмане отметят праздник Курбан-байрам. В этот день для доставки горожан до мечетей города с 2:15 будет организована подача общественного транспорта по ряду маршрутов. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильгиз Сарманов.
«Обязательно, как мы уже говорили, это безопасность, чистота. Прошу районные администрации тоже посмотреть вокруг всех мечетей, проверить подъездные пути. И транспортная обеспеченность чтобы была на уровне, как обычно, — подчеркнул руководитель исполкома Рустем Гафаров. — Также прошу взять на контроль ситуацию по биологическим отходам в Самосырово, чтобы не допустить их появления где-то после завершения праздника. Здесь мы должны жестко отработать со всеми службами».
В мечетях Казани праздничные мероприятия начнутся в 3:15 с чтения проповеди. Для удобства жителей с 2:15 до мечетей будут курсировать автобусы № 6, 10, 15, 30 и троллейбус № 2.
После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных. В этом году на Курбан-байрам в Казани подготовили 17 мест, согласованных ветеринарными службами.
Городские службы проведут проверки, чтобы не допустить появления несанкционированных мест торговли жертвенными животными, а также их заклания в неустановленных местах. Правоохранительные органы примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих, отметил Ильгиз Сарманов.
В этот день на Кремлевской набережной возле Национальной библиотеки РТ состоится праздничное мероприятие «Курбан-фест». Горожан ждут лектории, мастер-классы, ярмарка, фуд-корт, розыгрыш призов и детская программа в парке «Елмай». Начало мероприятия — в 13.00. Организаторами выступают Духовное управление мусульман РТ и Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани.