Суд отказал в иске на 450 тысяч челябинцу, получившему фобию из-за яиц

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрел иск местного жителя к магазину о взыскании компенсации морального вреда в размере 450 тысяч рублей. В марте 2025 года мужчина купил продукты, включая куриные яйца, после употребления которых попал в инфекционное отделение с температурой и рвотой. Истец заявил, что испытывал страх за свою жизнь, потерял трудоспособность и теперь боится есть яйца.