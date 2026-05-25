Суд отказал в иске на 450 тысяч челябинцу, получившему фобию из-за яиц

Он купил яйца и заболел сальмонеллезом, но не смог доказать, что из-за них.

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрел иск местного жителя к магазину о взыскании компенсации морального вреда в размере 450 тысяч рублей. В марте 2025 года мужчина купил продукты, включая куриные яйца, после употребления которых попал в инфекционное отделение с температурой и рвотой. Истец заявил, что испытывал страх за свою жизнь, потерял трудоспособность и теперь боится есть яйца.

Однако ответчик и третьи лица представили доказательства соответствия яиц требованиям нормативных документов, в том числе протоколы испытаний. Кроме того, суд отметил, что не установлено, употреблял ли истец другую продукцию, которая могла вызвать заболевание. В итоге в удовлетворении иска отказано. Решение вступило в законную силу.