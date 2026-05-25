Неэффективную и незаконную трату 1,5 млрд предотвратили в Воронежской области

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что на том же заседании облдумы депутаты приняли изменения в областной бюджет на 2026 год и плановый двухлетний период. Основное решение коснулось увеличения доходов и расходов на 401,3 млн руб. — до 217,3 и 256,7 млрд руб. соответственно. Дефицит остался без изменений на уровне 39,3 млрд руб. Доходы казны выросли за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Изменения в расходной части связаны с перераспределением средств.