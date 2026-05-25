Неэффективную и незаконную трату 1,5 млрд предотвратили в Воронежской области

Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежской области в 2025 году приняла меры, которые позволили предотвратить неэффективные и незаконные расходы бюджетных средств на сумму 1,5 млрд руб. В бюджет возвращено 585,1 млн руб. Принято 398 нормативных актов и локальных документов для устранения нарушений и совершенствования регулирования. Об этом председатель КСП Игорь Селютин сообщил на заседании облдумы.
По информации главы ведомства, за прошлый год КСП проверила 565 объектов. Общий объем проверенных средств составил 176 млрд руб. Ведомство подготовило 371 заключение на проекты законов и правовых актов, направило 100 представлений и предписаний, 151 информационное письмо. По итогам проверок к административной ответственности привлекли 71 человека, к дисциплинарной — 42 должностных лица.
Игорь Селютин также отметил, что устранено уже около 70% выявленных нарушений.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что на том же заседании облдумы депутаты приняли изменения в областной бюджет на 2026 год и плановый двухлетний период. Основное решение коснулось увеличения доходов и расходов на 401,3 млн руб. — до 217,3 и 256,7 млрд руб. соответственно. Дефицит остался без изменений на уровне 39,3 млрд руб. Доходы казны выросли за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Изменения в расходной части связаны с перераспределением средств.