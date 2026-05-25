В центре Красноярска реконструируют Дом Абалаковых

Жилой дом на Ленина, признанный аварийным, расселят.

Источник: Комсомольская правда

В центре Красноярска реконструируют Дом Абалаковых — здание на улице Ленина, 74 (на картах — 74г), признанное аварийным, расселят. Как сообщили в мэрии, всего здесь проживают четыре семьи.

Дом является объектом культурного наследия местного значения. В 1907—1925 гг. в нем жили альпинисты-исследователи братья Виталий и Евгений Абалаковы.

В 2024 году в двухэтажном деревянном доме произошел пожар, из-за которого ухудшилось состояние несущих конструкций. Власти приняли решение расселить объект в ускоренном порядке.

Скоро дом оформят в собственность города, а затем передадут для восстановления.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае готовится закон об ответственности за неправильную эксплуатацию самокатов.