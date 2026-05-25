Желание подработать летом может грозить школьникам потерей данных и средств

Часть хабаровских школьников используют время летних каникул как возможность для временного трудоустройства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», стремление российских подростков заработать в свободное от учебы время используют мошенники в своих целях.
— Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с персональными данными жертв, — цитируют экспертов РИА Новости.
Если подросток интересуется предложением от звонящего (а заинтересовать могут особенно выгодные условия, гибкий график), то ему уже отправляется ссылка, якобы необходимая для оформления на работу. На деле жертва попадает на фишинговый сайт и при вводе личных данных, теряет их. Причем, под угрозой не только персональные данные ребенка, но и в некоторых случаях счета родителей, которыми пользуется подросток.
Специалисты напоминают: если поступают навязчивые предложения о подработке, прекратите разговор. Настоящие работодатели также не оформляют сотрудников по ссылкам из смс или мессенджеров. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, и всегда нужно проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах.