Два объекта культурного наследия в Павлове выставили на продажу

Второй объект находится на улице Ленина (дом № 29). Его площадь составляет 718,7 кв. м. Построено здание было в конце XVIII века. В 1887—1897 годах там размещался музей образцов промышленных изделий. В 1907 году было открыто Павловское городское четырехклассное мужское училище.