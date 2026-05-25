Два объекта культурного наследия в Павлове выставили на продажу

Объекты культурного наследия выставили на продажу в Павлове, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем канале в мессенджере МАХ.
Один из них — дом А. Маклакова (№ 12 на улице Нижегородской) был построен в 1904 году. Площадь объекта составляет 593,8 кв. м.
«Представительный образец застройки главной торговой улицы с богатым декоративным убранством уличных фасадов в “кирпичном стиле”, сохранивший на окнах дворового фасада металлические ставни», — уточнил Поляков.
Второй объект находится на улице Ленина (дом № 29). Его площадь составляет 718,7 кв. м. Построено здание было в конце XVIII века. В 1887—1897 годах там размещался музей образцов промышленных изделий. В 1907 году было открыто Павловское городское четырехклассное мужское училище.
Объекты подходят для создания объектов музейно-туристической инфраструктуры, общественных пространств.
Ранее сообщалось, что здание усадьбы Рукавишникова выставили на торги в Нижнем Новгороде.