Нейросеть нашла первый борщевик в Петербурге в 2026 году

Нейросетевой комплекс «Городовой» заметил первый опасный борщевик Сосновского в Петербурге. Растение росло на частной территории в Московском районе. Собственник уже получил штраф 30 тысяч рублей.
Вместе с борщевиком в кадр попал пресс-секретарь ГАТИ Павел Романов — участвовал в рейде вместе со специалистами. В момент съемки автомобиль сделал техническую остановку, и человек оказался перед объективом.
— Нейросеть не отвлеклась и продолжила анализ видеопотока. В итоге она все равно зафиксировала опасное растение. В постановление вошел отдельный кадр автоматической фиксации, — уточнили в пресс-службе ГАТИ.
Специалисты научили комплексы находить борщевик с помощью нейросетей еще в конце прошлого лета. Искусственному интеллекту показывали инвазивное растение, чтобы он не путал его с другими. За прошлый год девять собственников заплатили штрафы на 800 тысяч рублей за нарушение городских требований.