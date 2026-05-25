Нейросеть нашла первый борщевик в Петербурге в 2026 году

Специалисты научили комплексы находить борщевик с помощью нейросетей еще в конце прошлого лета. Искусственному интеллекту показывали инвазивное растение, чтобы он не путал его с другими. За прошлый год девять собственников заплатили штрафы на 800 тысяч рублей за нарушение городских требований.