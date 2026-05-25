Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом

Врач Шеина: риск заражения сальмонеллезом возрастает в теплое время года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вспышки сальмонеллеза могут возникать в теплый период года из-за отдыха детей и отпусков граждан, сообщила РИА Новости профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.

«Риск сальмонеллеза особенно актуален в теплое время года, когда начинают функционировать детские лагеря, выезды в дома отдыха и массовое питание. В таких условиях могут возникать вспышки инфекции», — сказала Шеина.

Эксперт уточнила, что источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты.

Заболевание, по ее словам, чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать с разной степенью выраженности, вплоть до тяжелых состояний. У человека появляется общее недомогание: слабость, тошнота, головокружение, разбитость, высокая температура тела. Затем присоединяются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

«Профилактика начинается с простых правил: внимательно проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике, не держать на дверце, не использовать яйца с трещинами, мыть их непосредственно перед приготовлением, соблюдать чистоту рабочих поверхностей и обеспечивать достаточную термическую обработку», — подчеркнула она.