Число покусанных собаками волгоградцев резко увеличилось в области

Количество жителей Волгоградской области, обратившихся после укусов собак в медучреждения, резко выросло в 2026 году, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. С начала года помощь понадобилась уже 3 482 пациентам. Это на 10,7% больше среднемноголетнего уровня.
Случаев бешенства не зарегистрировано, но это не повод расслабляться. После укуса или ослюнения диким или домашним животным необходимо обратиться в травмпункт и пройти курс профилактических прививок, предупреждают в ведомстве.
До обращения к медикам следует промыть рану с мылом в течение 10 минут, а глубокие раны — струей мыльной воды, используя шприц. А после сразу же обратиться за помощью к специалистам.
«Бешенство — смертельное заболевание. Если у человека появились симптомы, вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до их проявления определить наличие вируса сложно», — предупреждают в РПН.
Ранее сообщалось, что очаг бешенства обнаружили в хуторе Ярском Кумылженского района.