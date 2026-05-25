Число покусанных собаками волгоградцев резко увеличилось в области

Количество жителей Волгоградской области, обратившихся после укусов собак в медучреждения, резко выросло в 2026 году, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. С начала года помощь понадобилась уже 3 482 пациентам. Это на 10,7% больше среднемноголетнего уровня.