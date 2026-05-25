Власти Красноярска рассказали, какие парки и скверы обработают от клещей

Во вторник, 26 мая, в Красноярске проведут акарицидную обработку шести парков и набережных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается, что всего 26 мая будет обработано от клещей шесть парков и скверов. Горожан просят воздержаться от прогулок в указанное время.
График обработки:
Озеро-парк «Октябрьский» — с 9:00 до 12:00;
Сквер Юдинский — с 9:00 до 10:00;
Парк «Солнечная поляна» — с 13:00 до 17:00;
Ярыгинская набережная — с 11:00 до 15:00;
Набережная им. Х. М. Совмена — с 16:00 до 18:00;
Парк «Покровский» — с 18:00 до 20:00.
Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как сохранить клеща для анализа.
