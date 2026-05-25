«Создана для любви»: мать из Советска с долгом по алиментам более чем в 2 млн рублей заставили работать

40-летнюю женщину лишили родительских прав на троих детей.

Источник: Клопс.ru

40-летнюю мать из Советска с двухмиллионным долгом по алиментам отправили на принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области в понедельник, 25 мая.

Женщина лишена родительских прав, а трое её детей — сыновья 2009 и 2012 годов рождения и дочь 2013 года рождения — находятся под опекой государства. У приставов уже несколько лет открыто исполнительное производство, однако долг продолжал расти.

По данным приставов, у женщины нет официальной работы и имущества. На приёмах у сотрудников ведомства она заявляла, что не трудоустраивается, потому что «создана для любви». Тем временем сумма долга превысила два миллиона рублей.

Ранее алиментщицу уже неоднократно штрафовали, а также привлекали к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Несмотря на это, она не предприняла никаких шагов для погашения задолженности. После очередной проверки приставы собрали новые материалы и направили их в суд.

В итоге суд назначил женщине один год принудительных работ. Приговор вступил в силу. В ближайшие дни она должна приступить к исполнению наказания. С её дохода будут удерживать 65% в пользу детей и ещё 5% — в доход государства.

