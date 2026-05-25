В Заиграевском районе Бурятии прошла акция «Сад памяти»

Более 600 человек приняли участие в акции «Сад памяти» в Заиграевском районе Бурятии. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов республики.
Волонтеры, представители правительства региона, партии «Единая Россия», администрации Заиграевского района и крупных организаций высадили 25,5 тысячи сеянцев сосны. Посадки проходили на территории, пострадавшей от лесного пожара 2015 года, на площади 10,2 гектара.
«Сегодня жители Бурятии вместе создают новый лес на территории, пострадавшей от пожара, и тем самым отдают дань уважения героям, защищавшим нашу страну. Особенно важно, что в акции активно участвуют молодежь, волонтеры и трудовые коллективы. Такие инициативы объединяют людей и формируют ответственное отношение к природе», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Евгений Поляков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.