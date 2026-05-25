В Волгограде памятник Александру Невскому перенесут в одноименный сад

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», в мае 2026 года на площади Павших Борцов началось масштабное благоустройство. Работы выполняет питерская компания ООО «Эдельвейс». Проект предусматривает обновление гранитного убранства площади, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и полива, установку малых архитектурных форм, фрезеровку асфальта и замену основания покрытия площади с последующем обустройством нового, вымощенного гранитной брусчаткой. Последняя будет способна выдержать не только проезд легковых машин, но и военной техники. Также здесь по периметру запланировано озеленение.