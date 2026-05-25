Радий Хабиров анонсировал насыщенную культурную неделю в Башкирии.

В Башкирии начинается неделя, насыщенная культурными событиями. Некоторые мероприятия на оперативном совещании в правительстве анонсировал Глава республики Радий Хабиров.
Это Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», которая стартует 28 мая; федеральный проект «Территория женского счастья» и театральный фестиваль «Эхо БДФ». Информацию о книжной ярмарке Глава региона поручил довести до школ, чтобы учащиеся могли приобрести книги.
Радий Хабиров уточнил, что в Башкирии будет работать помощник президента, председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский. Также на открытие памятника Луке Крымскому приедет Павел Аксаков. В ближайшие дни республику посетит много известных людей, встрече и пребыванию которых Глава республики попросил оказать полное содействие.